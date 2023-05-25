وزير النفط يعلن الاتفاق على مساهمة " ارامكو "السعودية بتطوير حقل عكاز الغازي

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الخميس، عن إبرام اتفاق مع شركة "ارامكو" السعودية على استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار.

وقال عبد الغني خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول الى طاقة انتاجية تصل الى 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وبين ان الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية على المساهمة في الاستثمار بمشروع "نبراس" الذي يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياوية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.