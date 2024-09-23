زيت الوقود العراقي يتدفق إلى سنغافورة.. 51 طناً في أسبوع

شفق نيوز/ صدر العراق أكثر من 51 طناً مترياً من زيت الوقود إلى سنغافورة على أساس أسبوعي، وفقاً لبيانات مؤسسة "إنتربرايز سنغافورة" الصادرة في أواخر 19 أيلول.

وأظهرت بيانات المؤسسة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن واردات سنغافورة من زيت الوقود ارتفعت بنسبة 3% على أساس أسبوعي لتصل إلى 778,789 طناً مترياً، مع زيادة التدفقات من الشرق الأوسط بأكثر من الضعف على أساس أسبوعي، حيث بلغت 232,435 طناً مترياً، منها 180,890 طناً مترياً جاءت من الإمارات و51.545 طناً مترياً من العراق.

وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات زيت الوقود إلى الصين إلى 146,122 طناً مترياً في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/ ايلول، مقارنة بـ53 طناً مترياً فقط في الأسبوع السابق، وفقًا للبيانات.