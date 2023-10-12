زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية تخفض أسعار النفط

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل.

وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الأربعاء.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 ملايين برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.