شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأردن من 10 الآف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا.

وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد، إن "الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من بداية شهر آب الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بتاريخ 4/ 5/ 2023".

وأضافت أن "الوزارة اتخذت الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة كافة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق "مستودع كركوك الحديث"، إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي (450) ألف برميل شهريا، بدلا من (300) ألف برميل شهريا".

وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري إلى بغداد بتاريخ 24 تموز الماضي، والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي المصدرة للأردن.

وباع العراق البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر حزيران الماضي بأقل من 11.75 دولارا عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (71.30) دولاراً، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة.