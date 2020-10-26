زيادة إصابات كورونا تخفض أسعار النفط من جديد

شفق نيوز/ واصل النفط خسائره مع بداية الاسبوع الحالي، يوم الاثنين، حيث أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف بشأن الطلب على الخام، بينما أثرت احتمالات زيادة المعروض على المعنويات.

ونزل خام برنت 69 سنتا أو 1.64 بالمئة إلى 41.38 دولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا ، أو 1.83٪ ، إلى 39.11 دولارًا.

وهبط برنت 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد حتى الآن من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في يومين حتى السبت ، بينما سجلت الحالات الجديدة في فرنسا رقما قياسيا بأكثر من 50 ألف يوم الأحد ، مما يؤكد خطورة تفشي المرض.

وعلى جانب الإمدادات، أنهت مؤسسة النفط الوطنية الليبية يوم الجمعة ظروفها القاهرة على الصادرات من مينائين رئيسيين وقالت إن الإنتاج سيصل إلى مليون برميل يوميًا في غضون أربعة أسابيع ، في زيادة أسرع مما توقعه العديد من المحللين.

ومن المقرر أيضًا أن تزيد أوبك + ، وهي مجموعة من المنتجين بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ، الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في يناير 2021 بعد خفض الإنتاج بمقدار قياسي في وقت سابق هذا العام.

وقالت شركة خدمات الطاقة Baker Hughes Co BKR.N إن شركات الطاقة في الولايات المتحدة زادت عدد حفاراتها بمقدار خمس منصات ليصل العدد الإجمالي إلى 287 في الأسبوع المنتهي في 23 تشرين الاول ، وهو أكبر عدد منذ ايار عدد الحفارات هو مؤشر على العرض المستقبلي.