زيادة بنسبة 24% .. استيرادات العراق تقفز خلال عام

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، ان استيرادات العراق من السلع ارتفعت بنسبة 24% في العام 2024.

وقال البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان صادرات العراق لعشر من المواد والسلع بلغت 87.410 مليار دولار في العام 2024 مرتفعة بنسبة 24.69% عن عام 2023 التي بلغت فيها الاستيرادات 65.826 مليار دولار، و مرتفعة بنسبة 36.86% عن عام 2022 التي بلغت فيها الاستيرادات 55.194 مليار دولار.

واضاف ان اكثر المواد استيرادا كانت من نصيب المكائن ومعدات النقل حيث بلغت قيمتها 33.653 مليار، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 13.811 مليار دولار، تليها سلع مصنعة بقيمة 9.965 مليارات دولار، تليها وقود وزيوت تشحيم بقيمة 8.566 مليارات دولار .

وتابع البنك أن السلع الأكثر شراءً شملت ايضا المواد الكيمياوية بقيمة 5.857 مليارات دولار، تليها زيوت وشحوم حيوانية بقيمة 5.594 مليارات دولار تليها، المواد الغذائية بقيمة 4.720 مليارات دولار .