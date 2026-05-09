أزمة هرمز تُربك موانئ العراق: تراجع بنسبة 53% في تزويد السفن بالوقود

شفق نيوز- بغداد

شهدت عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ العراقية تراجعاً خلال شهر نيسان/أبريل، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرات الحرب على خطوط الشحن الإقليمية.

وقال فيناياك خارمالي، رئيس العمليات في شركة "سي كراون مارين سيرفيسز"، إن حجم تزويد السفن بالوقود في العراق انخفض إلى نحو 7 آلاف طن متري خلال نيسان، مقارنة بـ15 ألف طن متري في آذار/مارس ما يعني نحو (53%)، موضحاً أن التراجع لم يكن بسبب ضعف الطلب، بل نتيجة صعوبة حركة السفن والتخطيط للرحلات.

وأضاف أن شركات الشحن ما تزال تواجه مخاوف تتعلق بمسارات الإبحار بعد التزود بالوقود، ما أدى إلى تعليق العديد من العمليات بانتظار عودة الاستقرار إلى حركة النقل البحري.

كما تراجع متوسط سعر وقود السفن منخفض الكبريت بنسبة 0.5% في ميناء البصرة خلال نيسان إلى 999.28 دولاراً للطن المتري، بانخفاض بلغ 42.03 دولاراً مقارنة بالشهر السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على وقود السفن في موانئ الشرق الأوسط، خصوصاً الفجيرة ودبي، بسبب تباطؤ حركة السفن عبر مضيق هرمز، وتحول جزء من الطلب نحو موانئ أفريقيا والهند وسريلانكا.