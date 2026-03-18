"أزمة هرمز" تصل للموائد.. تراجع حاد في واردات العراق من اللحوم الهندية والبرازيلية (أرقام)

أظهرت البيانات الحكومية، أن العراق شهد انخفاضًا كبيرًا في وارداته من لحوم الأبقار الهندية والبرازيلية في عام 2025، في حين ارتفعت صادرات أستراليا إلى المنطقة بشكل عام.

وفقًا لهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة في الإمارات، بلغت صادرات الهند من لحوم الأبقار إلى العراق 71,672 طنًا متريًا في 2025، بانخفاض قدره 44% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، شهدت المملكة العربية السعودية زيادة طفيفة في وارداتها من الهند، بينما تراجعت واردات سلطنة عمان وإيران بشكل ملحوظ.

أما البرازيل، فقد صدرت للعراق 6,208 أطنان من لحوم الأبقار، بانخفاض قدره 30.2% عن العام السابق، في حين زادت الصادرات السعودية إلى 62,705 طنًا متريًا بارتفاع 14.5%، بينما انخفضت صادراتها إلى الإمارات بنسبة 63.6%.

وتُظهر البيانات أن أستراليا عززت صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلة مستوى قياسي بلغ 40,522 طنًا متريًا، بزيادة 10.6% عن 2024، مع تركيز على الإمارات التي تمثل 84% من صادرات لحوم البقر المبردة.

وقال أحد مُصدّري لحوم الأبقار المقيمين في مومباي: "في الوقت الراهن، يتوخى معظم التجار الحذر بسبب المخاوف المتعلقة بطرق التجارة، خصوصًا مرور معظم الشحنات عبر مضيق هرمز، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين إذا استمر الوضع".

وعلى صعيد الأسعار، قدّرت "بلاتس" سعر لحم الأبقار البرازيلي عند 6,726 دولارًا للطن المتري في 2 مارس/آذار الجاري، بزيادة قدرها 50 دولارًا عن اليوم السابق، فيما بلغ سعر لحم الأبقار الأسترالي (90CL) وفق تصنيف هيئة النقل الأسترالية 7,718 دولارًا للطن المتري، بانخفاض 73 دولارًا.

ويبين هذا التراجع الكبير في واردات العراق من الهند والبرازيل ضغوطًا على السوق المحلية، وسط تحديات لوجستية وأسعار مرتفعة، مما قد ينعكس على أسعار اللحوم في الأسواق العراقية خلال الفترة المقبلة.