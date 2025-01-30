أزمة مستوردي السيارات.. لجنة نيابية تشخص مؤشرات على الفاحصين في أم قصر

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، يوم الخميس، عن نتائج زيارتها إلى محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وتهدف هذه الزيارة الاطلاع على عمل الشركة الفاحصة في ميناء أم قصر الشمالي، وذلك بعد ورود شكاوى من مستوردي السيارات.

وقال رئيس اللجنة، كاظم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة جاءت بعد ورود شكاوى من مستوردي السيارات الكورية وغيرها بخصوص تكدس سياراتهم المستوردة في الميناء بسبب مشاكل تتعلق بشهادات المطابقة والتأكد من كون العجلات مستخدمة أو جديدة".

وأضاف الشمري، أن "اللجنة الفرعية برئاستنا زارت ميناء أم قصر للتأكد من صحة الشكاوى، حيث التقت بالمعنيين وسجلت ملاحظات ومؤشرات حول عمل الشركة الفاحصة"، مؤكداً أن "العراق يتعرض لخسارة في المال العام بسبب الاعتماد على شركات دول مجلس التعاون الخليجي، بدلاً من تأسيس شركات فاحصة وطنية".

وأول أمس الثلاثاء، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أكثر من 200 سيارة وآلية ثقيلة تم إدخالها إلى ميناء أم قصر ببيانات مزورة، ضمن حملة لمكافحة التهريب.

وبحسب بيان للهيئة، فقد تم ضبط هذه العجلات خلال يومين فقط في منفذي أم قصر الشمالي والأوسط، حيث تبين أنها تحمل أرقام شواصي مزيفة لرفع موديلاتها القديمة، وجرى التحفظ على العجلات بعد التنسيق مع قاضي تحقيق أم قصر، وتمت مصادرتها وفق محضر ضبط رسمي.