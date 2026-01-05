أزمة سيولة في مصارف الموصل تؤخر إطلاق مستحقات أصحاب المنافذ (صور)

شفق نيوز- نينوى

كشف نقيب الصرّافين في محافظة نينوى، عبد الله الجيرو، يوم الاثنين، عن أزمة سيولة نقدية تعاني منها المصارف في مدينة الموصل، تسببت بتأخير صرف مستحقات أصحاب المنافذ، ما دفع بعضهم إلى المبيت ليلًا أمام المصارف أملاً بالحصول على أموالهم.

وقال الجيرو، لوكالة شفق نيوز، إن "المصارف العاملة في الموصل تشهد نقصا واضحا في السيولة النقدية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على عدم صرف مستحقات أصحاب المنافذ"، موضحا أن "هذه الأزمة تعود إلى العجز المالي الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق".

وأضاف أن "عدداً من أصحاب المنافذ باتوا يبيتون ليلتهم أمام المصارف بانتظار فتحها صباحا، فيما يضطر آخرون إلى التوجه نحو محافظات أخرى لصرف مستحقاتهم، وهو ما يثقل كاهلهم ويعطل أعمالهم".

وبحسب الجيرو، فإن "استمرار هذه الأزمة سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المحلي، ويقود إلى فقدان الثقة بين المواطنين من جهة، وشركة (كي كارد) والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى"، مطالبا الجهات المعنية بـ"إيجاد حلول عاجلة لمعالجة شح السيولة وإعادة الثقة بالنظام المالي".

ودخلت المصارف العراقية، منذ مطلع الشهر الماضي، مرحلة حساسة مع تراجع السيولة المتاحة لديها، وسط ارتفاع الالتزامات المالية وضعف تدفق النقد، فيما تحذر جهات برلمانية واقتصادية من اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي وإيرادات النفط، مما يضع البلاد أمام وضع مالي صعب ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يخشى فيه المراقبون من تزايد التحديات المالية التي تواجه الاقتصادي العراقي بشكل مقلق، في ظل الإعلان عن ارتفاع الدين الداخلي إلى نحو 90 تريليون دينار عراقي (نحو 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في البلاد.