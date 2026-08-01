أزمة السيولة تهدد بتأخير رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن وجود احتمالية لتأخر صرف رواتب المتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "عمليات صرف رواتب عدد كبير من موظفي الدولة عن الشهر الماضي ما تزال مستمرة حتى الآن، فيما لم يتسلم بعض الموظفين مستحقاتهم المالية حتى هذه اللحظة، بانتظار إشعار الصرف وتوفير التخصيصات المالية اللازمة".

وأضاف، أن "استمرار شح السيولة قد ينعكس على مواعيد صرف بعض المستحقات المالية، ومن بينها رواتب المتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية، ما لم يتم توفير التمويل المطلوب خلال الأيام المقبلة".

فيما أشار إلى أن تأخر صرف رواتب بعض الموظفين خلال الفترة الحالية يعكس الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة، وسط ترقب لإجراءات حكومية لتأمين السيولة اللازمة وضمان انتظام صرف المستحقات المالية.