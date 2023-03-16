أزمة البنوك تمتد لأوروبا.. "كريدي سويس" يقترض مليارات الدولارات لتعزيز السيولة

شفق نيوز/ أجرت "كريدي سويس غروب" ترتيباً لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، وعرضت إعادة شراء ديون، في محاولةٍ لعكس اتجاه هبوط ثقة السوق بسهم البنك السويسري.

وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، ويقدّم عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقوّمة بالدولار واليورو، وفقاً لبيان.

وهذه التحركات غير المسبوقة من قِبل بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008، هي الأكبر حتى الآن لدعم الميزانية المالية لـ"كريدي سويس".

وتراجعت أسهم "كريدي سويس" بنسبة تصل إلى 31% أمس الأربعاء، في تعاملات بورصة زيورخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول البنك الذي يعاني من فضائح، بالتزامن مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.