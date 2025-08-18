"أزل" تعبر الأعماق.. تثبيت القطعة الخامسة من النفق المغمور بميناء الفاو (صور)

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، عن البدء بمرحلة غمر القطعة الخرسانية الخامسة من النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير، والتي أطلق عليها اسم "أزل"، لتكون أول قطعة تمر عبر أعمق مقطع مائي في قناة خور الزبير، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مراحل المشروع.

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "القطعة الخامسة من النفق، المعروفة باسم (أزل)، وصلت إلى مرحلة التغمير استعداداً لتجليسها في قاع القناة، وهي محطة بالغة الأهمية كونها تعبر المقطع الأعمق من مجرى خور الزبير، ما يمنحها ثقلاً خاصاً في عملية التنفيذ".

وأضاف أن "عملية الغمر ستتم باستخدام أنظمة متطورة للتحكم بالطفو والتوازن والوزن، وبإشراف مباشر من الفرق الهندسية لضمان دقة المناورة والتثبيت"، مشيراً إلى أن "إتمام هذه المرحلة يرفع طول النفق المنجز إلى 819 متراً، ما يعزز خطوات المشروع نحو بلوغ مراحل الإغلاق النهائية ضمن الجدول المرسوم".

و"النفق المغمور" هو أحد المشروعات الحيوية في ميناء الفاو الكبير، الذي يقع في جنوب محافظة البصرة، ويربط بين الفاو ومنطقة أم قصر في جنوب العراق أيضا عن طريق البحر.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، وصول نسبة الإنجاز بالطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر، إلى 97%، فيما بينت أنه سيحسن حركة النقل بين الموقعين.