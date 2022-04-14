زراعة واسط تبدأ تسويق محصولي الحنطة والشعير وتطالب بنظام (سلم .. واستلم)

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة واسط، يوم الخميس، عن المباشرة بحصاد محصولي الحنطة والشعير في المحافظة، مطالبة بالعمل بنظام (سلم واستلم) في عملية التسويق بين الفلاحين والحكومة الاتحادية لتفادي تكرار أزمات التسويق السابقة.

وقال مدير زراعة المحافظة أركان مريوش لوكالة شفق نيوز، إن "فلاحي المحافظة باشروا بحصاد محصول الحنطة وبواقع 660 الف دونم داخل الخطة، و140 الف خارج الخطة، اضافة إلى حصاد الشعير وبواقع 27 الف دونم".

وأضاف مريوش أن "العام الزراعي الحالي شهد صعوبة كبيرة في عمليات اكمال الريات الأربع لمحصول الحنطة، فضلا عن الصعوبات الأخرى التي واجهها الفلاح من ارتفاع أسعار المواد الزراعية الأخرى في السوق المحلية "، مبيناً أن "التوقعات هذا العام لإنتاج سلة العراق الغذائية من محصول الحنطة ستتجاوز 700 الف طن، والحكومة وجهت بأن يكون التسويق حصراً لمخازن وزارة التجارة ".

وطالب مدير زراعة واسط، ان" يكون هذا العام مختلف عن عمليات التسويق السابقة للفلاحين ووفق المبدأ التجاري (اسلمك الحنطة، وسلمني الفلوس)، حتى نتمكن من تجاوز أزمة محصول الحنطة في البلاد ".