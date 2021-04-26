زراعة ذي قار تتوقع موسما "وفيرا" وتخشى عدم استيعاب مخازنها

شفق نيوز/ توقع مدير زراعة محافظة ذي قار، صالح هادي، عدم استيعاب مخازن وزارة التجارة الأربعة في المحافظة لكميات الحنطة والشعير المسوقة هذا الموسم.

وذكر هادي لوكالة شفق نيوز؛ أن "عدد المساحات المزروعة للموسم الحالي لمحصول الحنطة والمقرة وزاريا بلغت 346.189 دونماً، بينما بلغت مساحات محصول الشعير المزروعة 70.015 دونما"، لافتا إلى أن "عملية الحصاد للمحصولين انطلقت منذ أكثر من 15 يوما، بمشاركة 229 حاصدة محلية ومن خارج المحافظة".

وأضاف، أن "اجمالي المساحة المحصودة حتى الآن بلغت 33.275 دونما للحنطة و28.362 دونما للشعير، بكمية إنتاج بلغت 27.232 طنا لمحصول الحنطة".

وتابع هادي، أن "هناك أربعة مراكز سايلوات تابعة لوزارة التجارة في المحافظة تعمل على تسلم المحاصيل وهي (صومعتي الناصرية، والرفاعي، اضافة مركز الإصلاح، ومطار الدهيمية)"، مبينا أن "التوقعات للموسم التسويقي هذا العام أن تبلغ 300.007 أطنان لمحصول الحنطة وهي أعلى نسبة تسويقية من العام الماضي".

وأوضح، أن "هذا الرقم التسويقي يشمل فقط المساحات المزروعة ضمن الخطة، حيث أن هناك 184 ألف دونم تم زراعته بمحصول الحنطة خارج الخطة مزروعة، وقد تم مفاتحة وزارة التجارة على شمولهم بالتسويق، وبانتظار الإجابة على ذلك".

ولفت هادي، إلى أن "موافقة الوزارة على إضافة محصول الحنطة المزروع خارج الخطة التسويقية يعني ارتفاع كمية الإنتاج في المحافظة الى أكثر من 400 الف طن وربما يصل لنصف مليون طن، ما يعني أن مراكز وزارة التجارة في المحافظة ستكون غير كافية لاستيعاب الكميات المسوقة، إلا في حالة السحب المباشر للمطاحن".