زخم "بتكوين" يتراجع مع اقتراب نهاية عام قياسي

شفق نيوز/ تراجعت بتكوين مع اقتراب نهاية عام قياسي. تم تداول العملة المشفرة بحوالي 94500 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في آسيا، أي أقل بحوالي 14000 دولار عن ذروتها التاريخية التي تم تحقيقها في 17 ديسمبر. وانخفضت العملة المشفرة إلى متوسطها المتحرك لمدة 50 يوماً، وهو ما يعتبره البعض سبباً للتحفظ.

يستدعي اختبار هذا المتوسط المتحرك، الذي يراقبه الكثيرون "التحول إلى موقف محايد" في ظل "مرحلة التوحيد" للعملة، مع توقف السعر عن الاتجاه القوي سواء للأعلى أو للأسفل.

يعكس تراجع "بتكوين" التوقعات بتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2025، وهو التوقع الذي خفف من حماس المضاربين الذي أثارته دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتخفيف لوائح العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما دعم الرئيس الجمهوري فكرة إنشاء مخزون وطني من بتكوين.

شهدت العملة المشفرة الأكبر زيادة بنسبة 125% حتى الآن هذا العام، متفوقة على العوائد من الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم العالمية والذهب.

كما تضاعف مؤشر أوسع لسوق العملات المشفرة، الذي يشمل العملات الصغيرة مثل "إيثيريوم"، و"دوج كوين" .