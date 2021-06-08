رئيس أوبك: تراجع مخزونات النفط العالمية بمقدار 160 مليون برميل خلال عام

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، يوم الثلاثاء، عن تراجع مخزونات النفط العالمية بمقدار 160 مليون برميل خلال عام واحد.

وقال باركيندو، في ظهور افتراضي عبر قمة نيجيريا الدولية للبترول، إن أوبك وحلفاؤها يتوقعون مزيداً من الإنخفاض بمخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.

وأوضح أن "مخزونات النفط في دول العالم المتقدم تراجعت 6.9 مليون برميل في أبريل/ نيسان ، بانخفاض 160 مليون برميل عن نفس الفترة قبل عام"، متوقعا أننا "سنرى المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة".

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها - المعروفون باسم أوبك + - في أبريل / نيسان إعادة 2.1 مليون برميل يوميًا إلى السوق من مايو/ ايار إلى يوليو/ تموز. تمسك المنتجون بهذا القرار في اجتماع الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ولفت إلى أن "السوق استمر في الاستجابة بشكل إيجابي للقرارات التي اتخذناها، بما في ذلك التعديلات التصاعدية في مستويات الإنتاج التي بدأت في مايو/ايار من هذا العام"، مشيراً إلى إن "أوبك+ التزمت بنسبة 114٪ من قيود الإنتاج المتفق عليها في أبريل / نيسان".

وبينما أشار إلى أن إطلاق اللقاح و"التحفيز المالي الهائل" ساعدا في ظهور توقعات متفائلة ، قال إن التفاوت العالمي في توافر اللقاح وارتفاع التضخم واستمرار تفشي COVID-19 تشكل مخاطر مستمرة على الطلب على النفط.

وأضاف خلال جلسة لاحقة في المؤتمر، أنه بينما لم تنكر أوبك تغير المناخ ، لا يزال الاقتصاد العالمي بحاجة إلى النفط.