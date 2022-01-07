وفد حكومي لبناني يزور العراق غداً لتفعيل عدد من الاتفاقات بينها الترانزيت

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل وفد لبناني برئاسة وزير الصناعة جورج بوشكيان، يوم غد السبت، العاصمة بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي.

وعشية الزيارة التقى بوشكيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بوشكيان قوله، إنه التقى ميقاتي ووضعه "في أجواء التحضيرات لزيارته العراق غدا للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي على رأس وفد يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيين".

ووفقا للوزير فإن الزيارة تأتي أيضا "من أجل تفعيل كل الاتفاقات المشتركة، وتفعيل إتفاق التيسير العربي، وفتح وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية".