سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد حكومي لبناني يزور العراق غداً لتفعيل عدد من الاتفاقات بينها الترانزيت

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-07T08:29:35+0000
وفد حكومي لبناني يزور العراق غداً لتفعيل عدد من الاتفاقات بينها الترانزيت

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل وفد لبناني برئاسة وزير الصناعة جورج بوشكيان، يوم غد السبت، العاصمة بغداد في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي.

وعشية الزيارة التقى بوشكيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بوشكيان قوله، إنه التقى ميقاتي ووضعه "في أجواء التحضيرات لزيارته العراق غدا للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال اللبناني العراقي على رأس وفد يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيين".

ووفقا للوزير فإن الزيارة تأتي أيضا "من أجل تفعيل كل الاتفاقات المشتركة، وتفعيل إتفاق التيسير العربي، وفتح وتسهيل الترانزيت على الحدود العراقية، السورية واللبنانية".

related

وزير التجارة التركي يزور العراق للمرة الثانية خلال شهرين

Date: 2021-09-24 12:02:02
وزير التجارة التركي يزور العراق للمرة الثانية خلال شهرين

من ضمنها نفط العراق.. أسعار أوبك تتجاوز الـ61 دولاراً متأثرة بـ"الاقتصاد الصيني"

Date: 2021-04-13 09:30:54
من ضمنها نفط العراق.. أسعار أوبك تتجاوز الـ61 دولاراً متأثرة بـ"الاقتصاد الصيني"

العراق ثامن أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية

Date: 2021-11-03 08:20:55
العراق ثامن أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية

معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

Date: 2020-11-11 06:22:34
معهد أمريكي يتوقع إنهياراً مالياً للعراق في 2021

العراق يراقب تأثير كورونا على طلب النفط في العالم

Date: 2020-02-04 17:26:39
العراق يراقب تأثير كورونا على طلب النفط في العالم

العراق والاردن يوقعان الية تنفيذ الربط الكهربائي

Date: 2021-07-15 17:45:29
العراق والاردن يوقعان الية تنفيذ الربط الكهربائي

لجنة برلمانية تدعو إلى تعديل النظام الضريبي في العراق

Date: 2021-08-15 10:55:10
لجنة برلمانية تدعو إلى تعديل النظام الضريبي في العراق

وزير عراقي يكشف عن "سرقة" مليار

Date: 2019-06-17 21:14:17
وزير عراقي يكشف عن "سرقة" مليار