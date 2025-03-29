رئيس الحكومة العراقية يوافق على استثناء تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، على منح استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني أجرى، اليوم، مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري".

وأكد السوداني، خلال الاتصال، "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان، بجميع مكوناته، بجانب الالتزام بالمساهمة في إعماره"، مشيراً إلى "موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر".

وأشار السوداني، إلى "الدور الفاعل الذي يؤديه بري في الوضع السياسي اللبناني، ورفض الاعتداءات الإجرامية المستمرة، ولاسيما ما حصل يوم أمس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي يقع ضمن مساعي الكيان الغاصب لإعادة فرض الحرب.

من جانبه، قدم بري شكره لـ "رئيس مجلس الوزراء على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته"، مؤكداً "الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.

ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003.

ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.