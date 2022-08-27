رئيس البرلمان العراقي: لدينا 80 ترليون دينار فائض مالي معطل

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من أزمات اقتصادية مرتقبة سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية.

الحلبوسي وخلال مشاركته احتفالية نسوية في بغداد؛ اكد ان هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم اقرار موازنة العام 2022.

وأضاف الحلبوسي؛ أن قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022.