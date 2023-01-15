رئيس الاتحاد الخليجي يشيد بتنظيم خليجي 25 ويؤكد إقامة النسخة المقبلة في الكويت

شفق نيوز/ أشاد رئيس الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الأحد، بتنظيم بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، فيما أكد أن النسخة المقبلة ستكون في الكويت.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عام، بشأن بطولةِ كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 في فندق الملينيوم بمدينة البصرة، بحُضور آل ثاني، والأمين العامّ للاتحاد جاسم الرميحي، ورئيس اللجنة الإعلاميّة في خليجي 25 أحمد الموسوي، حضرته وكالة شفق نيوز.

وفي بدايةِ المؤتمر، قدّم الموسوي شكرَ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم للاتحاد الخليجي على دعمه لإقامةِ البطولة في البصرة.

في حين قال رئيس الاتحاد الخليجي، "أقدم الشكرَ والتقدير للجمهور العراقيّ الذي كان من أهم ملامح النجاح للبطولة، وأبارك للعراق التنظيم الرائع والمميز الذي كان العلامةَ الفارقة، وأهنئ رئيس الاتحاد عدنان درجال، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، على الجهودِ السخية التي بذلت لإنجاحِ البطولة التي كانت نسخةً استثنائية".

وأضافَ آل ثاني، أن "خليجي 25 في البصرة سيلقي المسؤوليةَ على مَن ينظم البطولات الخليجيّة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الكويت ستحتضن البطولةَ المقبلة، وأتمنى النجاح والموفقية لتنظيم البطولة وإظهارها بأفضل صورة".

ولفت إلى أن "تنظيم البطولة أصبح عن طريق تقديم الملفات لاختيار الدولة المستضيفة للبطولةِ، ونسعى إلى إقامةِ العديد من البطولات لتطوير كرةِ الخليج".