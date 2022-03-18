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رئيسي يصف قرب محافظة إيرانية من العراق بـ"فرصة ثمينة"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-18T12:22:51+0000
رئيسي يصف قرب محافظة إيرانية من العراق بـ"فرصة ثمينة"

شفق نيوز / وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الجمعة، قرب محافظة خوزستان من العراق بأنه فرصة ثمينة اقتصاديا يجب الاستفادة منها.

وقال رئيسي، في اجتماع خاص عقد لدراسة معالجة مشكلات مدينتي خرمشهر وأبادان: "لطالما نصحت مسؤولي المحافظات الحدودية ببذل كل جهد لتوسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة".

وأضاف: "بالنظر إلى الحدود المشتركة الإيرانية العراقية الواسعة وسياسة إيران الجادة لتوسيع العلاقات التجارية مع العراق، فهناك أرضية متوفرة لزيادة نشاط الجمارك في محافظة خوزستان وهو أمر ضروري يجب دراسته في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في طهران لمعالجة المشكلات في خرمشهر وابادان".

وتابع رئيسي: "علينا اغتنام الفرص في هذا الخصوص، لأن ضياع أي فرصة يوفر المجال لمدبري المؤامرات"، لافتاً إلى أن "استتاب الأمن يرتبط بالوضع الاقتصادي، وإذا لم يتم معالجة البطالة والفقر في خوزستان فإن الأعداء سيعرضون أمنها للخطر".

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