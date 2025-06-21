رؤية اقتصادية لـ"تعويم" النفط العراقي في البحر تحسباً لإغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز/ اقترح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، يوم السبت، "تعويم" النفط العراقي في البحر تحسباً لإغلاق مضيق هرمز.

وذكر المرسومي في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "المفروض أن يتحسب العراق لاحتمالات غلق منافذ تصدير النفط من خلال البحر نتيجة لإغلاق مضيق هرمز حتى ولو كان هذا الاحتمال ضعيفاً".

واقترح أن "يفعل (العراق) كما تفعل السعودية التي تحتفظ بمخزون نفطي عائم مقداره 155 مليون برميل، وكما تفعل إيران التي تحتفظ حالياً بمخزون عائم في الناقلات قرب سنغافورة وماليزيا مقداره 120 مليون برميل، وبما يعادل صادرات إيران لمدة شهرين".

يأتي هذا فيما أكد وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، السبت، أن الحركة النفطية بالتصدير مستقرة حتى الآن، لكن في حال إغلاق مضيق هرمز فهناك بدائل للتصدير تعمل عليها وزارة النفط.

هذا وحذّر وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، من فقدان الأسواق العالمية، 5 ملايين برميل من النفط يومياً بإغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني بسبب القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، هلال الطعان، الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن إغلاق مضيق هرمز، سيشل منطقة الخليج بأكملها، كما سيحد من الصادرات النفطية إلى السوق العالمية.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نقلت عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

كما كان العميد إسماعيل كوثري، في القوات المسلحة الإيرانية، أعلن أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وسنتخذ القرار الأمثل بكل حزم".

فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أول أمس الخميس، بأن "إيران تحتفظ بالأصول البحرية وقدرات أخرى لإغلاق مضيق هرمز".

هذا وأثار تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران مخاوف من أن تحاول طهران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر حوالي خُمس النفط الخام العالمي عبره، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود وما يقارب 11 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.

وعن كيفية إغلاق إيران لمضيق هرمز، أشار تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي عام 2012، إلى أن إيران قد تتبع نهجاً تدريجياً لإغلاق المضيق، يشمل إعلان حظر الملاحة في مضيق هرمز، دون تحديد عواقب انتهاكه بشكل واضح. والإعلان عن خضوع السفن المارة للتفتيش أو المصادرة.

بالإضافة إلى ذلك، إطلاق عيارات تحذيرية على السفن. واستهداف سفن محددة. وزرع الألغام البحرية في المضيق والخليج. واستخدام الغواصات والصواريخ لاستهداف السفن التجارية والعسكرية.