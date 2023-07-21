"إريكسون" السويدية للاتصالات تتحرى بشأن تعليق ترخيص عملها بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة معدات الاتصالات السويدية "إريكسون" أنها تستوثق من تقارير عن أن بغداد علقت تصاريح عمل موظفين في العراق وتدرس الآثار المحتملة على العملاء والموظفين هناك.

وقال متحدث باسم شركة "إريكسون" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "الأحداث التي وقعت في السويد، والتي تضمنت حرق نسخة من القرآن الكريم، مسيئة بشدة للمعتقدات والقيم الدينية التي يعتز بها المسلمون في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "هذا العمل لا يعكس قيم الاحترام الأساسية التي تتبناها أريكسون".

و أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أمس الخميس تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية لسماح دولتها بحرق المصحف والعلم العراقي.

هذا وقد وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان، حظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها مع الشركات السويدية كافة.