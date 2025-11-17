"ريكسوس بغداد" يعلن تحقيقه تصنيفًا متقدمًا في مشاريع البناء الإقليمية 2025

مادة إعلانية

أعلن حفل Construction Innovation Awards 2025، الذي أقيم مؤخرًا في دبي، عن منح لقب "المشروع الفاخر للعام 2025" لمشروع فندق وشقق "ريكسوس" بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي حضره خبراء وصناع القرار في مجالات البناء والتطوير العقاري والضيافة في الشرق الأوسط.

وقالت "استثمار" العقارية، في بيان رسمي، إن الجائزة تُعد جزءًا من التصنيفات الخاصة بالابتكار والجودة في مشاريع البناء والتطوير العقاري، وأن الرئيس التنفيذي للشركة، وليد شعلان، تسلّم الجائزة خلال الحفل.

ويقع مشروع ريكسوس بغداد في المنطقة الخضراء بالعاصمة، ويضم فندقًا وشققًا سكنية، بالإضافة إلى مرافق تشمل مطاعم ومحلات تجارية ومرافق رياضية.