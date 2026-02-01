ريكسوس بغداد يتخطى 50% من الانجاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت استثمار العقارية – العراق أن مشروع فندق وشقق ريكسوس بغداد تجاوز نسبة 50% من الإنجاز الإنشائي، بالتوازي مع تحقيق 55% من أهداف المبيعات حتى الآن.

وذكرت الشركة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشروع يُنفَّذ ضمن خطة استثمارية طويلة الأمد وبجدول زمني محدد، مشيرة إلى أن مراحل التنفيذ الحالية تأتي نتيجة التنسيق بين فرق التصميم والاستشارات والمقاولين، وتوافر الموارد المعتمدة للمشروع.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، علي كزما، إن العمل مستمر على مراجعة الخطط التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات المستثمرين، مع الحفاظ على المعايير المعتمدة في التنفيذ خلال المراحل المتقدمة من المشروع.

وأضاف، أن المشروع دخل مرحلة متقدمة من استراتيجية المبيعات داخل العراق، مع توقعات باستمرار العمل خلال المراحل المقبلة وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

وبيّنت أن فندق وشقق ريكسوس بغداد سيتم تشغيله من قبل مجموعة أكور، التي تدير آلاف الفنادق حول العالم، ضمن نموذج الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية (Branded Residences).

ويقع المشروع داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ويضم فندقاً من فئة خمس نجوم إلى جانب شقق سكنية ووحدات فندقية ومرافق خدمية تشمل مطاعم، محال تجارية، مرافق رياضية وصحية.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ المشروع أسهم في توفير فرص عمل في مجالات البناء والتوريد والخدمات التشغيلية، ضمن مراحل الإنشاء الجارية.