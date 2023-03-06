"أريدو".. حقل نفطي ينبئ بإنتاج كبير وفرص عمل واعدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، يوم الاثنين، أن هدف الوزارة الانتقال بحقل "أريدو" النفطي، من مرحلة الاستكشاف الى حقل منتج بطاقة 250 ألف برميل يومياً، فيما أشار إلى أن الحقل يعد من المشاريع الواعدة الواجب تطويرها.

جاء ذلك، خلال احتفالية التوقيع على عقد الإعلان التجاري وخطة التطوير لحقل أريدو النفطي ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة، في محافظتي المثنى وذي قار، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح عبد الغني، بحسب البيان، أن "الوزارة تهدف للانتقال بحقل أريدو من مرحلة النشاط الاستكشافي إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، حيث تشير التوقعات إلى حجم مخزون نفطي يصل لأكثر من 12 ملياراً و900 مليون برميل".

وأضاف أن "الإنتاج المخطط لحقل أريدو في برنامج التطوير لمرحلته الأولى، الوصول إلى إنتاج معدل يبلغ (30 ألف برميل باليوم) عام 2025، وصولاً إلى إنتاج الذروة المخطط له، بمعدل (250 ألف برميل باليوم) بحسب الاتفاق مع المشغل للرقعة الاستكشافية العاشرة".

ولفت الوزير العراقي، إلى تاريخ اكتشاف حقل أريدو النفطي الذي يرجع الى عام 2016، و يقع ضمن مساحة ونشاط الرقعة الاستكشافية العاشرة، حيث تم الاعلان عنه في حينها بعد الانتهاء من نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد، ثم أعقب ذلك عملية التقييم من خلال تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية والتقييمية، وإجراء الدراسات والفحوصات المختبرية خلال فترتي الاستكشاف والتقييم".

وتابع: "في الربع الأخير من عام 2021 قدم المشغل إعلان الاكتشاف التجاري وتضمن (النتائج، والاستنتاجات، ومقترح التطوير التمهيدي)، ووافقت عليه وزارة النفط بعد مناقشات ومراجعات مستفيضة من قبل الجهات المعنية في الوزارة".

ونوه عبد الغني، إلى أن "تطوير حقل أريدو يسهم في تطوير الواقع الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين (ذي قار، المثنى) وللمقاولين الثانويين وغيرهم من القطاعات الخدمية التي تتحرك وتنشط بوجود هذه الشركات التي تعمل هناك، وهذا ما يساعد على ارتفاع نسبة النمو والنشاط الاقتصادي في هذه المدن".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد إن "تطوير هذا الحقل جاء ضمن خطط الوزارة لإدامة وزيادة الانتاج النفطي والغازي من الحقول والرقع الاستكشافية المنتشرة في أنحاء العراق".

وذكر جهاد، أن "من أهم أهداف تطوير الرقعة الاستكشافية العاشرة واستهداف المكامن المنتجة فيه من قبل الوزارة، هو تحويل الرقع الاستكشافية إلى حقول منتجة للنفط والغاز بالتعاون مع الشركات العالمية، والعمل على النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظتي ذي قار والمثنى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذه المحافظات".

في المقابل، أخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "كلفة العقد الاستثماري بلغت 32 مليار دولار أمريكي، ومدته الاستثمارية من 10 إلى 15 سنة قابلة للتمديد لمدة 25 سنة".

وأبلغ المصدر، أن "العقد سيعمل على توفير 5 آلاف درجة وظيفية في الأشهر الستة الأولى من المباشرة، وتكون مناصفة بين المثنى وذي قار، على أن يكون مجموع الدرجات التي يوفرها العقد بوقت لاحق 12 ألف درجة وظيفية، بواقع 8 آلاف درجة لذي قار، و4 آلاف درجة للمثنى".

وحضر حفل التوقيع بين شركة نفط ذي قار والمشغل لحقل "أريدو" النفطي، ائتلاف شركتي "لوك أويل" الروسية و"انبكس" اليابانية، ووكلاء وزارة النفط، ومحافظ ذي قار، ومحافظ المثنى، وعدداً من المسؤولين في الدوائر والشركات الوطنية والأجنبية.