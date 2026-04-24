"رويترز": ناقلة تصل البصرة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، بوصول ناقلة إلى ميناء البصرة العراقي لتحميل مليوني برميل من النفط الخام.

وقالت الوكالة، إن الناقلة "هيلجا" التي تحمل علم جزر القمر، هي الناقلة الثانية التي تصل إلى أرصفة ميناء البصرة البحرية الجنوبية منذ إغلاق مضيق هرمز.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، في وقت سابق من يوم الجمعة، وجود تداعيات كبيرة لتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية آذار/ مارس الماضي.

هذا وجددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، موقف بروكسل الداعي إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن هذا الملف "غير قابل للتفاوض"، تزامناً مع استمرار اضطراب سلاسل إمداد الطاقة جراء التوترات القائمة بين واشنطن وطهران.