رويترز: قطر ستغلق عمليات "تسييل الغاز" بالكامل

شفق نيوز- الدوحة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، أن قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم، وفقاً لما نقلته عن مصدر مطلع.

بدورها أعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، الأربعاء، "حالة القوة القاهرة" مشيرة إلى أنها أخطرت عملاءها المتضررين بذلك.

ودعت السفارة الأميركية في قطر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، موظفيها غير العاملين في حالات الطوارئ الى المغادرة، فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "الشركات بدأت بإجلاء موظفيها من الشرق الأوسط".

وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت، أمس الثلاثاء، إيقاف بعض صناعاتها الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، بعد يومين من قرارها تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على مرافقها التشغيلية في موقعيْن، في خضم ضربات تنفّذها طهران على دول الخليج رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ السبت الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع القطرية، فقد تعرضت البلاد لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران، حيث استهدفت الأولى أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان" الصناعية التابعة لقطر للطاقة، مؤكدة عدم تسجيل خسائر بشرية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.