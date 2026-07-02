رويترز: خام برنت يهبط إلى 70.47 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى منذ شباط الماضي

شفق نيوز - متابعة

هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، اليوم الخميس، إلى 70.47 دولاراً للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها في الأسواق العالمية منذ الـ 27 من فبراير/شباط الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

ويأتي هذا التراجع الحاد بضغط من مؤشرات تدفق الإمدادات النفطية وانحسار المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب ترقب المتعاملين لتوجهات تحالف "أوبك+" المقبلة حيال سياسات الإنتاج.