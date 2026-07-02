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    • رويترز: خام برنت يهبط إلى 70.47 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى منذ شباط الماضي

    رويترز: خام برنت يهبط إلى 70.47 دولاراً للبرميل في أدنى مستوى منذ شباط الماضي حفر بئر في حقل نفطي بالعراق (أرشيف)
    2026-07-02T07:44:05+00:00

    شفق نيوز - متابعة

    هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي، اليوم الخميس، إلى 70.47 دولاراً للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها في الأسواق العالمية منذ الـ 27 من فبراير/شباط الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

    ويأتي هذا التراجع الحاد بضغط من مؤشرات تدفق الإمدادات النفطية وانحسار المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب ترقب المتعاملين لتوجهات تحالف "أوبك+" المقبلة حيال سياسات الإنتاج.

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