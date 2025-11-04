رويترز: العراق يمنع تحميل شحنات نفط من شركة روسية بسبب العقوبات

شفق نيوز- ترجمة

أفادت وكالة رويتزر، يوم الثلاثاء، بأن العراق ألغى تحميل ثلاث شحنات نفط خام من شركة "لوك أويل" الروسية، منذ مطلع الشهر الجاري.

ونقلت رويترز، عن مصدرين إشارتهما إلى مخاوف تتعلق بالعقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على الشركة الروسية.

وأضاف أن "شركة (سومو) الحكومية العراقية، ألغت كذلك شحنات من إنتاج (لوك أويل) من حصتها في حقل غرب القرنة، لافتة إلى أن الشحنات كان من المفترض تحميلها في 11 و18 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.