رويترز: العراق وافق "مبدئياً" على استئناف تصدير نفط كوردستان عبر تركيا

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة رويترز، يوم الجمعة، بموافقة الحكومة العراقية "مبدئياً" على على خطة استئناف الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب من إقليم كوردستان إلى تركيا.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة على المحادثات، قولها إن "العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، أعطى موافقة مبدئية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كوردستان شبه المستقل عبر تركيا، وذلك بعد تأخيرات في استئنافها المأمول".

وقد يضيف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الجديدة، في الوقت الذي يرفع فيه منتجو أوبك إنتاجهم لاستعادة حصتهم السوقية.

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن حكومة الإقليم سلّمت حصتها من النفط إلى شركة "سومو"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا يوجد أي سبب قانوني لوقف صرف رواتب موظفي الإقليم".

وقال هوراماني، في بيان توضيحي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق، وتخلّت عن مطلبها السابق بضمان حقوقها بموجب القوانين الدولية"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم أصدرت كتاباً رسمياً أعلنت فيه استعدادها لتسليم النفط إلى سومو".

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى أن "القدرة الإنتاجية للنفط عادت إلى مسارها الطبيعي، حيث ينتج الإقليم يومياً 233 ألف برميل"، مؤكداً أن "استئناف التصدير يصب في خدمة الوضع المالي لكل من العراق وكوردستان".

وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة "تحكيم" بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، ورفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.