رويترز: العراق ألغى شحنة "مليون برميل نفط" وأجل اثنتين للالتزام باتفاق أوبك‎

شفق نيوز/ قالت وكالة رويترز، يوم الخميس، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته.

‎وسيؤدي الخفض العراقي، بحسب رويترز، إلى ضغط وضع سوق النفط قبل زيادة الإنتاج المزمعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج.

‎وذكرت أوبك، نقلا عن مصادر لرويترز، أن العراق أنتج نحو 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي، وهذا أعلى من حصته البالغة أربعة ملايين برميل يوميا.

‎وقدمت وزارة النفط العراقية، خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.

‎وأوضح أحد المصادر، أن العراق ألغي شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس/آب لتقليص صادراته خلال الشهر الجاري، مضيفاً: "كانت هناك عروضا على الشحنة لكن سُحبت من السوق، مع تأجيل شحنتين أخريين بنفس الحجم إلى سبتمبر/أيلول المقبل.

‎ولفت المصدر، إلى أن بغداد تعتزم خفض إنتاجها بدءا من سبتمبر/ايلول عبر خفض الصادرات إلى 3.3 مليون برميل يوميا أو أقل، من 3.43 مليون برميل يوميا وأيضا عبر خفض الاستهلاك المحلي إلى 500 ألف برميل يومياً من 570 ألف برميل يومياً والطلب من حكومة كوردستان العراق خفض إنتاجها إلى 50 ألف برميل يومياً من 150 ألف برميل يومياً.