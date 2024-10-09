رويترز: الاقتصاد العالمي سيواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار خلال خمس سنوات

شفق نيوز/ نقلت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، عن سوق التأمين "لويدز أوف لندن"، تأكيده أن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات؛ بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.

وقالت "لويدز" في بيان إن التأثير الاقتصادي سينجم عن أضرار جسيمة تطال البنية التحتية في منطقة الصراع، واحتمال تعرض ممرات الشحن للخطر.

وأدت الحروب في أوكرانيا وبالفعل إلى إرباك طرق الشحن في البحريْن الأسود والأحمر.

وقالت: "مع وجود أكثر من 80% من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسة بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن".

وأضافت لويدز أن احتمال نشوب مثل هذا الصراع الجيوسياسي يشكل خطرا منهجيا أو احتمالية منخفضة، ولكن تأثيره مرتفع.

وأوضحت لويدز أنها بحثت أيضا في مخاطر منهجية محتملة أخرى بالشراكة مع مركز "كامبريدج لدراسة المخاطر"، ومنها الهجمات الإلكترونية وظواهر الطقس المتطرفة.