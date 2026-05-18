"رويترز": ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" والنفط الأميركي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم الاثنين، بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأميركي.

وقالت "رويترز"، إن "العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2.6% عند التسوية لتسجل 112.10 دولار للبرميل".

وأضافت أن "العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي ترتفع 3.07% عند التسوية لتسجل 108.66 دولار للبرميل".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، واصلت أسعار النفط العالمية، تحقيق مكاسب قوية لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، إلى جانب تراجع الآمال بإيجاد تسوية تنهي الصراع المرتبط بإيران.