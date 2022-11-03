روسيا تُخرج العراق من صدارة مزودي الهند بالنفط

شفق نيوز/ أخرجت روسيا العراق من صدارة الدول التي تزود الهند بإمدادات النفط، بعدما كان العراق هو المصدر الأكبر لهذه الدولة الآسيوية الكبيرة.

وذكر موقع "بيزنيس انسايدر" الهندي، في تقرير له، نشر بالانجليزية، ترجمته وكالة شفق نيوز، إن شركة الطاقة "فورتكسا" البريطانية اعلنت بيانات جديدة تظهر الإحصاءات النفطية الجديدة.

وأوضح التقرير، أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا ازدادت بنسبة 8٪ ليصل حجمها الى 946 ألف برميل يومياً خلال شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وأشار التقرير الهندي إلى أن هذا الرقم يمثل 22٪ من مجمل واردات الهند من النفط الخام، ليتخطى بذلك حصة العراق البالغة 20.5٪، وحصة السعودية أيضاً والتي تبلغ نسبتها 16٪.

وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير، أن شهر اكتوبر/تشرين الاول شهد المرة الاولى التي تستورد فيها الهند كميات من الخام الروسي المنقول بحرا أكثر مما استورده الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق مواز، لفت التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر المشترين للنفط الروسي، حيث استوردت مليون برميل خام يومياً خلال شهر اكتوبر/تشرين الاول.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أن روسيا آخذة في الابتعاد عن اسواق اوروبا في ظل تجنب المشترين الغربيين موسكو منذ أن بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، فيما راحت موسكو تبيع إنتاجها من النفط والغاز للمشترين الآسيويين بأسعار مخفضة، في حين من المتوقع تطبيق عقوبات مشددة اضافية في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

غير أن شبكة "سي إن إن" الامريكية نقلت عن وزير النفط الهندي هارديب بوري قوله قبل أيام، أن المشترين أمامهم "واجب أخلاقي" من أجل الاستمرار في شراء النفط الخام لتأمين الطاقة للمواطنين.