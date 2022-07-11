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روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا عشرة أيام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-11T05:30:47+0000
روسيا توقف تدفق الغاز عن أوروبا عشرة أيام

شفق نيوز/  أغلقت روسيا، اليوم الاثنين، تدفق الغاز عن أوروبا عشرة ايام من منفذ شمالي لأعمال صيانة.

وقال موقع "نوفوستي"، إن روسيا أغلقت بداية من الساعة السابعة صباحا، من صباح اليوم، خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو/ تموز الحالي.

ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

وأكدت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار "الوقود الأزرق".

وأضافت أنه من غير الممكن استبدال الكمية بأكملها، لأن أوكرانيا حدت من دخول الغاز الروسي للعبور بسبب القوة القاهرة، كما تحظر العقوبات المضادة الروسية استخدام "يامال-أوروبا" عبر بولندا.

وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.

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