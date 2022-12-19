روسيا.. توقعات بارتفاع التبادل التجاري مع الصين الى 170 مليار دولار بنهاية العام الجاري

شفق نيوز / توقع رئيس مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، فلاديمير بولافين، اليوم الاثنين، أن ينمو التبادل التجاري بين بلاده والصين إلى 170 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقال بولافين في حديث لقناة "روسيا 24"، "توقعتُ أن يبلغ تبادلنا التجاري مع الصين قبل كانون الأول / ديسمبر الجاري 160 مليار دولار، وقد تحقق هذا التنبؤ بالفعل تقريبا فبلغ قبل بداية الشهر الجاري 159 مليار دولار، ونعتقد أنه بحلول نهاية العام سيكون التبادل التجاري مع الصين عند مستوى 170 مليار دولار، وحالياً يعني ذلك زيادة بنسبة 26% مقارنة مع العام الماضي".

وتدل معلومات الجمارك الروسية على أن التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ وفق نتائج العام الماضي 140,7 مليار دولار أي أكثر بنسبة 35,2% مما كان عليه في عام 2020. ويعني ذلك أنه في حالة وصول هذا المؤشر إلى 170 مليار دولار سيبلغ مؤشر النمو في عام 2022 نحو 21%.

وذكر المسؤول الروسي أنه "بحسب نتائج 11 شهراً من عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للبلدين 126,1 مليار دولار أي بزيادة قدرها 26% تتوافق تماما مع 159 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام".

كما أشار بولافين إلى أن "هيكل الواردات الروسية في عام 2022 تغير بشكل جدي: فتورد روسيا حاليا السيارات ومعدات البناء ومعدات الطرق".