روسيا تقترح على أوبك+ خفض إنتاج النفط.. وللعراق رأي 

شفق نيوز/ أفاد مسؤول نفطي في روسيا، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستقترح على منظمة أوبك+ خلال اجتماعها المقرر في 5 تشرين الاول المقبل خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً، فيما أعلن العراق رغبة المنظمة تحقيق التوازن في الأسواق.

وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على خلفية انخفاض أسعار النفط وأشهر من التقلبات الشديدة في السوق، الأمر الذي دفع المملكة العربية السعودية، أكبر منتج آخر في أوبك+، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفضت أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لمساعدة الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار الأمريكي بعد أن رفعت الاحتياطيات الفيدرالية أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يتم تخفيف تأثير أي اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج بسبب عدم قدرة العديد من أعضاء المجموعة على الإنتاج وفقًا للأهداف المتفق عليها.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن أوبك+ تراقب وضع أسعار النفط، راغبة في تحقيق توازن في الأسواق.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال جي بي مورجان إنه يعتقد أن أوبك+ قد تحتاج إلى التدخل بخفض يصل إلى مليون برميل يوميا "لوقف الزخم الهبوطي في الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق المادية والورقية التي تبدو غير متصلة".