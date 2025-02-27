روسيا تعلن قرب استئناف مشاريع النفط في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة الروسية، يوم الخميس، قرب استئناف مشاريع النفط في اقليم كوردستان.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية، عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن إقليم كوردستان العراق والحكومة العراقية توصلا إلى تسوية لنزاعاتهما حول النفط وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشاريعها في الإقليم.

ومن بين الشركات التي علقت أعمالها في الإقليم شركة روسنفت أكبر شركة روسية لإنتاج النفط.

وأوقفت الشركة بعض العمليات لأسباب أمنية أثناء قيامها بأعمال بالقرب من الحدود مع سوريا.

والاثنين الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن العراق ينتظر موافقة تركيا على استئناف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق على أمل استئنافها في غضون يومين.

وحسبما ذكرت وكالة تاس، قال وزير الطاقة الروسي إنه تلقى معلومات عن حل الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.