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روسيا تطرح رؤية متشائمة بشأن تعافي أسواق النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-21T15:56:46+0000
روسيا تطرح رؤية متشائمة بشأن تعافي أسواق النفط

شفق نيوز/ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الإثنين إنه يتعين استعادة إنتاج النفط تماشيا مع زيادة الطلب، لكن الزيادة في الإنتاج يجب ألا تتسبب في فيضان المعروض.

وأضاف نوفاك أن "تعافي أسواق النفط العالمية يحدث بوتيرة أبطأ من المتوقع، وقد يستغرق عامين أو ثلاثة"، لافتا إلى أن "سلسلة قرارات حظر السفر إلى بريطانيا بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا لها تأثير على سعر النفط".

وبين نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده تأمل ألا تقوض الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين سوق النفط.

وقال إن موسكو لاحظت بيانات من الإدارة القادمة تبدو متناقضة مع السياسة الأمريكية في السنوات الأربع الأخيرة.

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