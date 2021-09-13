روسيا تستأنف الرحلات الجوية الى العراق ودول اخرى

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الروسية، يوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الى العراق وعدد من الدول الاخرى اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل.

وقالت الحكومة الروسية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انها ستستأنف الرحلات الجوية مع العراق، وإسبانيا، وكينيا، وسلوفاكيا اعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر الجاري.

واضافت إلى أنها ستستأنف ايضا الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر من المطارات الدولية في مدن بسكوف، وماغادان، ومورمانسك، وتشيتا في منطقة زابايكالية (ما وراء البايكال).

من جانبه، رحب السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن حامد الحسيني، بقرار السلطات الروسية، باستئناف الرحلات بين بغداد وموسكو.

وقال الحسيني على صفحته في موقع تويتر، في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "نرحب بقرار السلطات الروسية باستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو واعتبارا من 21 أيلول الجاري.. مرحبا بأبنائنا الطلبة وهم يعودون إلى مقاعدهم الدراسية في روسيا".