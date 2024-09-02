روسيا تخفّض إنتاج النفط للمستوى المطلوب من "أوبك+"

شفق نيوز/ أفادت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، يوم الاثنين، نقلا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن روسيا خفضت إنتاج النفط للمستوى المطلوب بنهاية أغسطس/آب وفقا لاتفاق "أوبك+".

يذكر أن اجتماعا لوزراء من دول "أوبك+" أبقى سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير. وعقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت.

وتدعو خطة الإنتاج الحالية التي أُقرت في يونيو/حزيران، أوبك+ إلى التخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025.

ووافق التحالف على تمديد التخفيضات السابقة البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2025.

وأوضح بيان "أوبك+" أن الاجتماع أشار أيضا إلى تأكيد العراق وكازاخستان وروسيا على تحقيق الالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وقدمت الدول الثلاثة في وقت سابق خططا لتعويض الفائض في الإنتاج.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة أوبك+ الأوسع.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.