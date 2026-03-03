روسيا تحذر من اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالمياً

شفق نيوز- موسكو

حذر رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى اضطرابات خطيرة في أسواق السلع عالمياً.

وكتب كيريل دميترييف على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "من المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية والزراعية في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "أسواق الأسمدة، فضلاً عن القطاع الزراعي، تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب".

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذراً من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.