روسيا تبدي استعدادها للمشاركة في مشروع طريق التنمية بالعراق

شفق نيوز/ أعرب مساعد رئيس روسيا الاتحادية ايغور ليفيتين، يوم الثلاثاء، عن استعداد حكومة بلاده للمشاركة في تنفيذ مشروع طريق التنمية الحيوي في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة بغداد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وفقا لبيانات صادرة عن الحكومة العراقية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة منهاج الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.

وأشار إلى العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط العراق مع روسيا، ورغبة الحكومة بتعزيزها، مؤكداً إطلاق العراق مشروعَ طريق التنمية مع مشروع ميناء الفاو، الذي يُعدّ مشروعاً اقتصادياً مستداماً، ضمن سياسة الحكومة في التحوّل نحو الاقتصاد المتعدد وعدم الاعتماد على النفط، فضلاً عن أهميته لدول المنطقة، وتحقيقه التكامل مع الممرات الاقتصادية الأخرى.

من جانبه أكد ليفيتين، رغبة بلاده في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والصُّعُد.

ويرأس مساعد الرئيس الروسي وفدا بعضوية خارتشينكو اندري، مساعد ليفيتين، واليكسي ساغال، مستشار اقتصادي، الى جانب سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، والسكرتير الثالث للسفارة، اليكسي دوبرينين.

وفي اللقاء الثاني استعرض وزير النقل العراقي خلاله، أهمية مشروع طريق التنمية وجدواه الاقتصادية بالنسبة للعراق ودول المنطقة والعالم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة النقل، فإن الوزير تطرق لمشروع ميناء الفاو الكبير واهميته الكبيرة بالنسبة لطريق التنمية، مؤكدا أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة لإدارة الميناء وتشغيله بالأسلوب الأمثل، عبر الاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة بإدارة الموانئ.

وقال البيان إن السعداوي أكد للجانب الروسي ان العراق يطمح لإيجاد تكامل اقتصادي بين دول المنطقة، مشيرا الى أن موقعه الاستراتيجي يؤهله لأن يكون قبلة للاستثمار العالمي.

بدوره اكد ليفيتين للوزير رغبة بلاده الجادة في تعزيز التعاون المشترك ولا سيما في قطاع النقل، مبدياً استعداد حكومة بلاده للمشاركة في مشروع طريق التنمية، وتبادل الخبرات في مجالات النقل كافة، بحسب البيان.

يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.