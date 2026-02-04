رواتب العرب في 2026.. العراق تاسعاً والخليج في الصدارة

شفق نيوز– متابعة

حل العراق في المرتبة التاسعة عربياً من حيث متوسط الرواتب الشهرية لعام 2026، وفق بيانات موقع Numbeo، ليأتي ضمن شريحة الدول العربية متوسطة الدخل.

وبحسب بيانات الموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد تصدّرت قطر القائمة بمتوسط رواتب شهرية بلغ 3804 دولارات، تلتها الإمارات بمتوسط 3231 دولاراً، ثم الكويت بمتوسط 2940 دولاراً شهرياً.

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بمتوسط 2381 دولاراً، تلتها البحرين بمتوسط 2244 دولاراً، ثم السعودية بمتوسط 2057 دولارات شهرياً.

وحلّ الأردن سابعاً بمتوسط 703 دولارات شهرياً، تلاه لبنان في المرتبة الثامنة بمتوسط 568 دولاراً، ثم العراق تاسعاً بمتوسط 567 دولاراً شهرياً.

وجاء المغرب في المرتبة العاشرة بمتوسط 487 دولاراً، تلتها تونس بمتوسط 343 دولاراً، ثم الجزائر بمتوسط 312 دولاراً، فيما حلّت مصر في المرتبة الأخيرة بمتوسط رواتب بلغ 153 دولاراً شهرياً.

وتُظهر هذه البيانات فجوة كبيرة في متوسط الرواتب بين الدول الخليجية وبقية الدول العربية، في ظل تباين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة وهيكل الاقتصاد في كل دولة.