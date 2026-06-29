أرمينيا: التبادل التجاري مع العراق بلغ 400 مليون دولار سنوياً

شفق نيوز- بغداد

كشف سفير أرمينيا لدى العراق روبين سوغويان، يوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً، وذلك خلال مباحثات مع وزير النقل العراقي وهب الحسني تناولت تعزيز التعاون بين الجانبين.

وذكرت وزارة النقل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير النقل وهب الحسني استقبل السفير الأرميني لبحث الملفات المشتركة في مجالات النقل، وسبل توسيع التعاون بين بغداد ويريفان.

وأكد سوغويان أن بلاده تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات النقل، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الأرمينية في مجالات الطرق والدعم اللوجستي والسكك الحديد، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى محافظة البصرة عززت قناعته بالأهمية الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية.

من جانبه، رحب الحسني بتعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الدول الصديقة لتوسيع الشراكات، وتشجيع الشركات العالمية المتقدمة على المساهمة في تطوير قطاعات النقل العراقية.

وأشار وزير النقل إلى أهمية إنجاز الاتفاقية العراقية - الأرمينية الخاصة بالنقل، كاشفاً عن اكتمال مسودتها، واصفاً إياها بأنها "اتفاقية استراتيجية" يتطلع العراق إلى تحويلها إلى واقع عملي في المستقبل القريب.