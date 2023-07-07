أرقام ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ في تركيا

شفق نيوز / رفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية، بحسب ما نشرته الصحيفة التركية الرسمية، يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% بعد أن كانت 18%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى 10% بعدما كانت 8%.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارات عدة من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15% بعد أن كانت 10%.

كما أظهر أحد القرارات أن "رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم احضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة بعد أن كانت 6091 ليرة.

وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25% بعدما كانت 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة جنوب تركيا.