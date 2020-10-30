أرقام صادمة.. شريحتان تستنزفان خزينة العراق 1.5 تريليون دينار شهرياً

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن أرقام كبيرة للموظفين الوهميين ومزدوجي الضرائب الذي يستنزفون خزينة الدولة مبلغ 1.5 تريليون دينار شهرياً.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب حسب التقديرات الحكومية يبلغ عددهم 150 الف شخص"، لافتا إلى أن "هؤلاء يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة بصورة عامة".

وأضاف أن "هؤلاء الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود تريليون و500 مليار دينار شهريا".

ودعا الصفار، الحكومة، إلى "الاعتماد على استخدام البرامج الالكترونية والاحصاء البايوميتري للكشف عن هؤلاء واستعاده الاموال التي صرفت إلى خزينة الدولة".

واوضح الصفار، أن "الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون ميزانية الدولة مبالغ طائلة تصل إلى ربع النفقات العامة في الموازنة التشغيلية الشهرية التي تصرف كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع كبير في أسعار النفط، إذ تكابد الحكومة لتأمين رواتب الموظفين التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وارتفع عدد الموظفين في العراق بوتيرة هائلة منذ الإطاحة بالنظام السابق، إذ يبلع العدد حالياً 6.5 مليون موظف بعد أن كان بحدود 850 ألفاً قبل عام 2003.

ويقول مراقبون إن المحسوبية والفساد المستشريين على نطاق واسع في العراق كانا وراء التصاعد الصاروخي لأعداد الموظفين في البلاد حتى باتت الدولة عاجزة عن تأمين رواتبهم.



