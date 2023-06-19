رفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الأمن

شفق نيوز/ باشر مصرف "الرشيد" الحكومي، اليوم الاثنين، برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود.

ذكر ذلك بيان صدر عن إدارة المصرف، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفة أنه سيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعا، داعية كافة حاملي بطاقة نخيل للدخول على الرابط الخاص بالتحديث لاجل تحديث بيانتهم ليتسنى للمصرف منحهم السلف.

وحذرت ادارة المصرف من التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف، مؤكدا ان التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد.